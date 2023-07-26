Надзвичайно небезпечно. У Держдепі відреагували на мінування росіянами ЗАЕС

Мінування захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), а також бойові дії поблизу ядерного об'єкта становлять загрозу для цілого регіону.

Про це заявив заступник голови Держдепу Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Американський чиновник наголошує, що Штати закликають негайно припинити подібні дії.

"Така насильницька та нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку на АЕС - надзвичайно небезпечна", - акцентував представник Держдепу.

Так він прокоментував позицію США щодо даних Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про виявлення на території підконтрольної військам РФ Запорізької АЕС мін та вибухівки.

Як заявив Пател, подібна ситуація створює пряму небезпеку у всьому регіоні.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше експерти МАГАТЕ заявили про виявлення протипіхотних мін на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, агентству відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях усередині.

Перед цим начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, розмістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попереджав, що російські окупанти можуть влаштувати теракт на ЗАЕС із викидом радіації. У Генштабі ЗСУ поінформували, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

Ситуація із 4-м енергоблоком ЗАЕС

В Енергоатомі повідомили, що російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин".

У відомстві зазначили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".