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Надзвичайна спека накрила Україну: де сьогодні очікувати до +38

07:00 05.08.2026 Ср
1 хв
В деяких областях буде трішки прохолодніше
aimg Олена Чупровська
Фото: в Україні 5 серпня буде спека (Getty Images)

5 серпня спека в Україні не відступає: синоптики попереджають про сильну спеку до 38 градусів вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода очікується в Україні

Синоптична ситуація 5 серпня залишиться без змін. Над країною й надалі панує антициклон, а на висотах тримається сухе розпечене повітря. Через це в більшості областей вдень буде сильна спека.

Сьогодні вдень стовпчики термометрів підскочать до 35-38 градусів. Прохолодніше буде лише на сході та північному сході країни - там очікується 30-34 градуси.

Фото: якою буде погода в Україні 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області також збережеться суха й спекотна погода. Вночі повітря охолоджувалось лише до 18-23 градусів, а вдень прогріється до 35-38 градусів.

У самій столиці буде трохи прохолодніше. Вночі було 21-23 градуси, а вдень триматиметься сильна спека до 35 градусів.

Тим часом у Києві місцями погіршилась якість повітря. Це сталося на тлі спекотної погоди, яка тримається в столиці вже не перший день.

Нагадаємо, одна з міських рад Львівщини перейшла на дистанційне навчання.

Рішення ухвалили через складні погодні умови в регіоні.

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