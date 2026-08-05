Чрезвычайная жара накрыла Украину: где сегодня ждать до +38

Какая погода ожидается в Украине

Синоптическая ситуация 5 августа останется без изменений. Над страной и дальше царит антициклон, а на высотах держится сухой раскаленный воздух. Поэтому в большинстве областей днем будет сильная жара.

Сегодня днем столбики термометров подскочат до 35-38 градусов. Прохладнее будет только на востоке и северо-востоке страны - там ожидается 30-34 градуса.

Фото: какой будет погода в Украине 5 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области сохранится сухая и жаркая погода. Ночью воздух охлаждался до 18-23 градусов, а днем прогреется до 35-38 градусов.

В самой столице будет немного прохладнее. Ночью было 21-23 градуса, а днем будет держаться сильная жара до 35 градусов.