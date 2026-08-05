Надзвичайна спека накрила Україну: де сьогодні очікувати до +38

5 серпня спека в Україні не відступає: синоптики попереджають про сильну спеку до 38 градусів вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода очікується в Україні

Синоптична ситуація 5 серпня залишиться без змін. Над країною й надалі панує антициклон, а на висотах тримається сухе розпечене повітря. Через це в більшості областей вдень буде сильна спека.

Сьогодні вдень стовпчики термометрів підскочать до 35-38 градусів. Прохолодніше буде лише на сході та північному сході країни - там очікується 30-34 градуси.

Фото: якою буде погода в Україні 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області також збережеться суха й спекотна погода. Вночі повітря охолоджувалось лише до 18-23 градусів, а вдень прогріється до 35-38 градусів.

У самій столиці буде трохи прохолодніше. Вночі було 21-23 градуси, а вдень триматиметься сильна спека до 35 градусів.