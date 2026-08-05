Надзвичайна спека накрила Україну: де сьогодні очікувати до +38
5 серпня спека в Україні не відступає: синоптики попереджають про сильну спеку до 38 градусів вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода очікується в Україні
Синоптична ситуація 5 серпня залишиться без змін. Над країною й надалі панує антициклон, а на висотах тримається сухе розпечене повітря. Через це в більшості областей вдень буде сильна спека.
Сьогодні вдень стовпчики термометрів підскочать до 35-38 градусів. Прохолодніше буде лише на сході та північному сході країни - там очікується 30-34 градуси.
Фото: якою буде погода в Україні 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода на Київщині та в Києві
У Київській області також збережеться суха й спекотна погода. Вночі повітря охолоджувалось лише до 18-23 градусів, а вдень прогріється до 35-38 градусів.
У самій столиці буде трохи прохолодніше. Вночі було 21-23 градуси, а вдень триматиметься сильна спека до 35 градусів.
Тим часом у Києві місцями погіршилась якість повітря. Це сталося на тлі спекотної погоди, яка тримається в столиці вже не перший день.
Нагадаємо, одна з міських рад Львівщини перейшла на дистанційне навчання.
Рішення ухвалили через складні погодні умови в регіоні.