Чрезвычайная жара накрыла Украину: где сегодня ждать до +38
5 августа жара в Украине не отступает: синоптики предупреждают о сильной жаре до 38 градусов днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода ожидается в Украине
Синоптическая ситуация 5 августа останется без изменений. Над страной и дальше царит антициклон, а на высотах держится сухой раскаленный воздух. Поэтому в большинстве областей днем будет сильная жара.
Сегодня днем столбики термометров подскочат до 35-38 градусов. Прохладнее будет только на востоке и северо-востоке страны - там ожидается 30-34 градуса.
Фото: какой будет погода в Украине 5 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киевской области и в Киеве
В Киевской области сохранится сухая и жаркая погода. Ночью воздух охлаждался до 18-23 градусов, а днем прогреется до 35-38 градусов.
В самой столице будет немного прохладнее. Ночью было 21-23 градуса, а днем будет держаться сильная жара до 35 градусов.
Тем временем в Киеве местами ухудшилось качество воздуха. Это произошло на фоне знойной погоды, которая держится в столице уже не первый день.
Напомним, один из городских советов Львовщины перешел на дистанционное обучение.
Решение было принято из-за сложных погодных условий в регионе.