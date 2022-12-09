Надзвичайна ситуація. В ООН розповіли про гуманітарну катастрофу в Україні
Голова ООН з прав людини Волкер Турк заявив про надзвичайну ситуацію в області гуманітарної катастрофи в Україні внаслідок розв'язаної Росією війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Турка, наразі в умовах гуманітарної катастрофи:
- 17,7 млн людей потребують гуманітарної допомоги;
- 9,3 млн людей потребують допомоги з продовольством й засобами до існування;
- 7,4 млн біженців;
- 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.
Під час пресконференції в Женеві, голова ООН з прав людини відзначив, що українці страждають не лише від регулярних російських ракетних обстрілів, але й від зруйнованої цивільної інфраструктури.
"Енергетичний сектор сильно постраждав, система опалення, електромережа, є люди, які живуть при мінусовій температурі без опалення, і без електрики. Є ці відключення, тож ви можете собі уявити, що це мільйони людей, які страждають від цього щодня", - сказав він.
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