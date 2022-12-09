Чрезвычайная ситуация. В ООН рассказали о гуманитарной катастрофе в Украине
Глава ООН по правам человека Волкер Турк заявил о чрезвычайной ситуации в области гуманитарной катастрофы в Украине в результате развязанной Россией войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Турка, сейчас в условиях гуманитарной катастрофы:
- 17,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи;
- 9,3 млн человек нуждаются в помощи с продовольствием и средствами к существованию;
- 7,4 млн беженцев;
- 6,5 млн. внутренне перемещенных лиц.
Во время пресс-конференции в Женеве глава ООН по правам человека отметил, что украинцы страдают не только от регулярных российских ракетных обстрелов, но и от разрушенной гражданской инфраструктуры.
"Энергетический сектор сильно пострадал, система отопления, электросеть, есть люди, которые живут при минусовой температуре без отопления, и без электричества. Есть эти отключения, поэтому вы можете себе представить, что это миллионы людей, страдающих от этого каждый день", - сказал он.
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