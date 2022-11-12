"Надзвичайна перемога": Білий дім відреагував на повернення Херсона під контроль ЗСУ

"Схоже на те, що росіяни дійсно відступили. І справді схоже на те, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, повернувся під український прапор", - зазначив Салліван під час спілкування з журналістами.

При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів з РФ.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Херсон повертається під контроль українських військ і ЗСУ вже заходять до міста.

Додамо, в Міноборони пояснили, що українські військові перебувають на підступах до Херсону, а до міста зайшли спеціальні підрозділи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відео з Херсона та прокоментував вхід українських військових до обласного центру.

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