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"Чрезвычайная победа": Белый дом отреагировал на возвращение Херсона под контроль ВСУ

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Уход российских войск из Херсона является чрезвычайной победой для Украины. Но подтвердить, что РФ вывела все свои силы с западного берега реки Днепр пока нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, которого цитирует Bloomberg.

"Похоже, что россияне действительно отступили. И действительно похоже, что украинцы одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, вернулся под украинский флаг", - отметил Салливан во время общения с журналистами.

При этом он отверг слова главы государства Владимира Зеленского о том, что якобы просил президента Украины продемонстрировать открытость к мирным переговорам с РФ.

Напомним, вчера стало известно, что Херсон возвращается под контроль украинских войск и ВСУ уже заходят в город.

Добавим, в Минобороны объяснили, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, а в город вошли специальные подразделения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

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Соединенные Штаты АмерикиХерсонВооруженные силы УкраиныБелый дом