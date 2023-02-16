На надуваному матраці до Румунії. Прикордонники затримали групу ухилянтів (фото)
Біля кордону минулої ночі затримали чергову групу чоловіків призовного віку. Ухилянти на надувному матраці хотіли втекти до Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Чотирьох відчайдухів, які ризикуючи життям планували переплисти річку Прут на надувному матраці, затримали під час підготовки плавзасобу до "переправи", - повідомили прикордонники.
За інформацією ДПСУ, порушниками кордону виявились мешканці Вінницької та Чернівецької областей, віком від 22 до 35 років.
"Ще трьох мешканців Вінницької області затримали на одному з контрольних постів в районі населеного пункту Подвірне Чернівецької області. Правопорушники рухались до кордону на автомобілі "Джиллі" та не змогли пояснити мету свого прибуття до контрольованого прикордонного району", - додають в повідомленні.
Фото: прикордонники затримали групу ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії (dpsu.gov.ua)
Наразі всіх ухилянтів доставлено до прикордонних підрозділів для складання документів та притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, нещодавно прикордонники в Одесі викрили схему ухилянтів, що прикидалися "людьми з інвалідністю".
Також ми писали, що прикордонники затримали 13 ухилянтів, які намагалися незаконно дістатися Молдови та Румунії.
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