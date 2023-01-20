Прикордонники в Одесі ліквідували схему ухилянтів, що прикидалися людьми з інвалідністю

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно із правоохоронцями викрили організатора незаконного переправлення людей до Молдови. Він надавав ухилянтам фейкові документи про інвалідність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Координатор, що займався нелегальним виїздом ухилянтів - виявився місцевим жителем. Він підшукував у соцмережах чоловіків, які за 6 тисяч доларів збиралися уникнути проблем з виїздом на державному рубежі. Зловмисник гарантував безперешкодний виїзд до Молдови під виглядом людей з інвалідністю з уже готовим пакетом фейкових документів.

Заходи з ліквідації незаконного переправлення осіб здійснювали оперативники Одеського та Ізмаїльського прикордонного загонів спільно зі співробітниками СБУ, представниками Нацполіції за процесуального керівництва міської прокуратури.

Правоохоронці затримали організатора біля одного з пунктів пропуску під час супроводу чергового "клієнта". Фігуранту повідомлено про підозру відповідно до ч.3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Нині йому загрожує до 5 років позбавлення волі.