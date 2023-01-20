ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники в Одесі ліквідували схему ухилянтів, що прикидалися людьми з інвалідністю

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 20 січня 2023 15:44
Прикордонники в Одесі ліквідували схему ухилянтів, що прикидалися людьми з інвалідністю Фото: прикордонники в Одесі ліквідували схему ухилянтів (dpsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно із правоохоронцями викрили організатора незаконного переправлення людей до Молдови. Він надавав ухилянтам фейкові документи про інвалідність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Координатор, що займався нелегальним виїздом ухилянтів - виявився місцевим жителем. Він підшукував у соцмережах чоловіків, які за 6 тисяч доларів збиралися уникнути проблем з виїздом на державному рубежі. Зловмисник гарантував безперешкодний виїзд до Молдови під виглядом людей з інвалідністю з уже готовим пакетом фейкових документів.

Заходи з ліквідації незаконного переправлення осіб здійснювали оперативники Одеського та Ізмаїльського прикордонного загонів спільно зі співробітниками СБУ, представниками Нацполіції за процесуального керівництва міської прокуратури.

Правоохоронці затримали організатора біля одного з пунктів пропуску під час супроводу чергового "клієнта". Фігуранту повідомлено про підозру відповідно до ч.3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Нині йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями під Одесою також затримали ухилянтів, котрі за 4 000 доларів хотіли виїхати в Молдову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Одеса Молдова
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна