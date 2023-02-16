ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На надуваном матрасе в Румынию. Пограничники задержали группу уклонистов (фото)

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 14:04
На надуваном матрасе в Румынию. Пограничники задержали группу уклонистов (фото) Фото: пограничники задержали группу уклонистов, которые хотели сбежать в Румынию (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

У границы минувшей ночью задержали очередную группу мужчин призывного возраста. Уклонисты на надувном матрасе хотели сбежать в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Четверо отчаянных, которые рискуя жизнью планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержаны во время подготовки плавсредства к "переправе", - сообщили пограничники.

По информации ГПСУ, нарушителями границы оказались жители Винницкой и Черновицкой областей в возрасте от 22 до 35 лет.

"Еще трое жителей Винницкой области задержаны на одном из контрольных постов в районе населенного пункта Подворное Черновицкой области. Они двигались к границе на автомобиле "Джилли" и не смогли объяснить цель своего прибытия в контролируемый приграничный район", - добавляют в сообщении.

Фото: пограничники задержали группу уклонистов, которые хотели бежать в Румынию (dpsu.gov.ua)

В настоящее время задержанные доставлены в пограничные подразделения для составления документов и привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, недавно пограничники в Одессе разоблачили схему уклонистов, притворявшихся "людьми с инвалидностью".

Ранее мы писали, что пограничники задержали 13 уклонистов, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы и Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Граница с Украиной Мобилизация в Украине
NEWS
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана