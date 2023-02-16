На надуваном матрасе в Румынию. Пограничники задержали группу уклонистов (фото)

У границы минувшей ночью задержали очередную группу мужчин призывного возраста. Уклонисты на надувном матрасе хотели сбежать в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Четверо отчаянных, которые рискуя жизнью планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержаны во время подготовки плавсредства к "переправе", - сообщили пограничники.

По информации ГПСУ, нарушителями границы оказались жители Винницкой и Черновицкой областей в возрасте от 22 до 35 лет.

"Еще трое жителей Винницкой области задержаны на одном из контрольных постов в районе населенного пункта Подворное Черновицкой области. Они двигались к границе на автомобиле "Джилли" и не смогли объяснить цель своего прибытия в контролируемый приграничный район", - добавляют в сообщении.

Фото: пограничники задержали группу уклонистов, которые хотели бежать в Румынию (dpsu.gov.ua)

В настоящее время задержанные доставлены в пограничные подразделения для составления документов и привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, недавно пограничники в Одессе разоблачили схему уклонистов, притворявшихся "людьми с инвалидностью".

Ранее мы писали, что пограничники задержали 13 уклонистов, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы и Румынии.

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