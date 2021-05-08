НАДУ не смогла стать драйвером реформ дорожной отрасли, - Шкиль

Как говорится в заявлении, дорожная отрасль стремительно развивается, а проблемы, которые давно накапливаются и сильно тормозят процессы, не решаются. К сожалению, Национальная ассоциация дорожников Украины не смогла стать драйвером изменений в этом направлении.

"Национальная ассоциация дорожников Украины, в основании которой мы принимали непосредственное участие, была создана для отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Однако, эффективной площадкой поддержки для них не стала. Было принято решение прекратить сотрудничество с НАДУ и выйти из руководящего состава организации", - заявил Максим Шкиль, которого цитирует пресс-служба компании.

Он также отметил, что планирует сконцентрироваться на должности председателя Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, которая представлена в правительстве, имеет более широкие полномочия и в состав которой входят крупнейшие компании страны, в том числе дорожные.

"Среди других, ассоциацию основывал для реформ, отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Но, к сожалению, НАДУ не стала драйвером изменений отрасли. Я продолжу инициировать реформирование дорожно-строительной отрасли. Сконцентрирую свои усилия в должности председателя Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины. Сделаю все возможное для обновления дорожной сферы, создание честных, открытых европейских условий работы для всех участников рынка", - написал Шкиль в Facebook.