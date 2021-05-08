НАДУ не змогла стати драйвером реформ дорожньої галузі, - Шкіль

Як йдеться в заяві, дорожня галузь стрімко розвивається, а проблеми, які давно накопичуються і сильно гальмують процеси, не вирішуються. На жаль, Національна асоціація дорожників України не змогла стати драйвером змін у цьому напрямку.

"Національна асоціація дорожників України, в основі якої ми брали безпосередню участь, була створена для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Однак, ефективним майданчиком підтримки для них не стала. Було прийнято рішення припинити співпрацю з НАДУ і вийти з керівного складу організації", - заявив Максим Шкіль, якого цитує прес-служба компанії.

Він також зазначив, що планує сконцентруватися на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, яка представлена в уряді, має більш широкі повноваження і до складу якої входять найбільші компанії країни, в тому числі дорожні.

"Серед інших, асоціацію засновував для реформ, відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Але, на жаль, НАДУ не стала драйвером змін галузі. Я продовжу ініціювати реформування дорожньо-будівельної галузі. Сконцентрую свої зусилля на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України. Зроблю все можливе для оновлення дорожньої сфери, створення чесних, відкритих європейських умов роботи для всіх учасників ринку", - написав Шкіль у Facebook.