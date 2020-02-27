НАДУ: несмотря на миллиардные дорожные тендеры, понятной методики их проведения нет

В 2020 году дорожная отрасль должна избавиться от "тендерных троллей" и перейти к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей. Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

"Задача, которую мы видим на 2020 год, - очистка дорожного рынка от недобросовестных участников и откровенных "тендерных троллей", которые блокируют и срывают программы дорожного строительства, фактически останавливая экономику страны", - сказал он.

По мнению Сиротинского, возможность существования "тендерных троллей" дают пробелы в действующем законодательстве.

"В профильном законе о публичных закупках отсутствуют понятия "дискриминационных требований" или "аналогичных работ" (заказчик обычно хочет видеть опыт потенциального победителя, чтобы убедиться, что он справится с уровнем сложности работы). Дополнительная проблема - совершенно разные подходы к решению таких жалоб коллегией органа обжалования - Антимонопольным комитетом, который может при одних и тех же обстоятельствах, но для разных участников, выносить противоположные решения. Сбивающая с толку все стороны процесса", - отметил он.

Чтобы исправить ситуацию, по мнению эксперта, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности", и других, которые используются "троллями" для срыва тендеров. Кроме того, по мнению президента НАДУ, следует установить сдерживающий фактор - ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыва тендерных процессов.

"Удивительно, но несмотря на освоения ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, мы до сих пор не имеем четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая бы стандартизировала и наборы документов, и требования к заказчикам и участникам", - сказал он.

По словам Сиротинского, разработанная "Укравтодором" новая методика подготовки и проведения тендеров позволит создать единый подход относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям для всей дорожной отрасли.

"Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как, умеет. А это - благодатная почва для выращивания "троллей" и коррупции. Мы же понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке таких "троллей" десятки. Мы, надеюсь, больше не увидим в тендерной документации условий, выписанных под конкретных участников. Зато появятся полностью прозрачные обязательные требования, такие как наличие измерительной лаборатории, которая способна выполнять контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций; наличие сертификата на систему качества ISO (ГОСТ) 9001; наличие транспортной схемы и другое", - добавил он.

Как ранее писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подписал указ относительно получения "Укравтодором" госгарантий под кредиты почти на 20 млрд гривен.