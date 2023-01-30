Надскладна операція. У МЗС сказали, скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу

Мельник спирається на цифри, що надані військовим керівництвом України, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема", - сказав він.

Заступник голови МЗС зазначив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.

"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", - сказав Мельник.

До того ж, він зазначив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що затримки поставок танків можуть коштувати Україні можливості для контрнаступу взимку.

Як повідомлялося раніше, у Німеччини обіцяють передати Україні танки Leopard 2 до кінця березня. Британія також зазначила, що танки Challenger 2 зможуть доставити Україні наприкінці березня.

При цьому США заявили, що не зможуть передати обіцяні Abrams до весняного наступу.

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