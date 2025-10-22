НАДПУ закликала уряд реструктурувати борги "Укренерго" і не підвищувати тариф для бізнесу

Коментуючи оприлюднений проєкт тарифів компанії, представниця Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) зазначила, що у країнах, які переживають воєнні або кризові періоди, держава навпаки підтримує бізнес, допомагаючи йому зберегти робочі місця та експортний потенціал.

В Україні ж підприємства стикаються з протилежним: постійним зростанням тарифів і податковим навантаженням, каже Ксенія Оринчак.

"Ми бачимо ланцюгову реакцію, від підвищення ставок земельного податку до зростання тарифів "Укрзалізниці", а тепер і "Укренерго". Це призводить до подорожчання всіх виробничих процесів, скорочення робочих місць і ризику втрати стратегічних галузей, зокрема гірничо-металургійного комплексу", - підкреслила вона.

За словами Оринчак, експорт металургійної продукції вже впав на 70%, виробництво сталі скоротилося на 30%, а залізорудної сировини - майже на 50%. Водночас добувна промисловість уперше за роки незалежності перестала бути одним із головних наповнювачів держбюджету.

Окрему критику у НАДПУ викликає структура тарифу НЕК "Укренерго". Оринчак зазначила, що фонд оплати праці та соціальних витрат підприємства зріс на понад 20%, попри попереднє підвищення у серпні, а стаття "інші операційні витрати" зросла майже на 2 млрд грн (плюс 41%).

Плюс, ще 5 млрд грн закладено на коригування витрат минулих років. Крім того, до нового тарифу включено 4 млрд грн на погашення боргів компанії у 2025 році.

"Усе це виглядає економічно невиправданим у період війни. Такі підходи погіршують конкурентоспроможність українських виробників, зривають контракти і ставлять під загрозу цілі ланцюги виробництва", - зауважила Оринчак.

Вона закликала державу та регулятора відкласти збільшення тарифу до завершення війни або хоча б реструктуризувати боргові зобов’язання "Укренерго", щоб уникнути різкого фінансового удару по підприємствах.

"Хоча б на період воєнного стану можна було б обмежитися виплатою відсотків без погашення основної суми кредитів", - впевнена Оринчак.

Вона наголосила, що без підтримки бізнесу неможливо говорити про сильну державу: саме бізнес створює робочі місця, наповнює бюджет і фінансує освіту та соціальну сферу.

"Держава без бізнесу це аморфне поняття. Якщо знищити виробництво, не буде й самої держави, яку ми намагаємося відбудувати", - підсумувала вона.