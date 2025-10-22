НАДПУ призвала правительство реструктурировать долги "Укрэнерго" и не повышать тариф для бизнеса

Комментируя обнародованный проект тарифов компании, представитель Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) отметила, что в странах, которые переживают военные или кризисные периоды, государство наоборот поддерживает бизнес, помогая ему сохранить рабочие места и экспортный потенциал.

В Украине же предприятия сталкиваются с противоположным: постоянным ростом тарифов и налоговой нагрузкой, говорит Ксения Оринчак.

"Мы видим цепную реакцию, от повышения ставок земельного налога до роста тарифов "Укрзализныци", а теперь и "Укрэнерго". Это приводит к удорожанию всех производственных процессов, сокращению рабочих мест и риску потери стратегических отраслей, в том числе горно-металлургического комплекса", - подчеркнула она.

По словам Оринчак, экспорт металлургической продукции уже упал на 70%, производство стали сократилось на 30%, а железорудного сырья - почти на 50%. В то же время, добывающая промышленность впервые за годы независимости перестала быть одним из главных наполнителей госбюджета.

Отдельную критику в НАДПУ вызывает структура тарифа НЭК "Укрэнерго". Оринчак отметила, что фонд оплаты труда и социальных расходов предприятия вырос более чем на 20%, несмотря на предыдущее повышение в августе, а статья "прочие операционные расходы" выросла почти на 2 млрд грн (плюс 41%).

Плюс еще 5 млрд грн заложено на корректировку расходов прошлых лет. Кроме того, в новый тариф включены 4 млрд грн на погашение долгов компании в 2025 году.

"Все это выглядит экономически неоправданным в период войны. Такие подходы усугубляют конкурентоспособность украинских производителей, срывают контракты и ставят под угрозу целые цепи производства", - отметила Оринчак.

Она призвала государство и регулятора отложить увеличение тарифа до завершения войны или хотя бы реструктуризировать долговые обязательства "Укрэнерго" во избежание резкого финансового удара по предприятиям.

"Хотя бы на период военного положения можно было бы ограничиться выплатой процентов без погашения основной суммы кредитов", – уверена Оринчак.

Она подчеркнула, что без поддержки бизнеса невозможно говорить о сильном государстве: именно бизнес создает рабочие места, наполняет бюджет и финансирует образование и социальную сферу.

"Государство без бизнеса это аморфное понятие. Если уничтожить производство, не будет и самого государства, которое мы пытаемся отстроить", - подытожила она.