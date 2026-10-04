UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

НАДПУ назвала головні кроки для розвитку видобувної галузі

19:34 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Дмитро Сидоров
Профільна асоціація назвала бар’єри для розвитку видобувної галузі в Україні (фото: facebook.com/neiaukraine)

Видобувна галузь потребує від уряду вирішення низки проблем із відведенням земельних ділянок, поверненням окремих ліцензій на розвідку корисних копалин, а також врегулювання питання високих тарифів на електроенергію та послуги залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Національної асоціації добувної промисловості Ксенії Оринчак, які вона озвучила в коментарі виданню під час конференції United by Mining.

"Перше - це доступ до земельних ділянок, синхронізація із Держгеокадастром трохи є, а з Державною архітектурно-будівельною інспекцією немає", - сказала спікерка.

Читайте також: Експорт каменю з України: бізнес підтримав мито та закликав розвивати переробку

Другий важливий аспект - необхідність повернутися до використання двох окремих ліцензій - на розвідку і на видобуток корисних копалин, оскільки зараз застосовуються наскрізні ліцензії, які включають розвідку та видобуток одночасно.

"Наскрізна ліцензія - це одразу великий чек для інвестора, не всі компанії згодні на ці умови. Частина інвесторів хоче мати можливість придбати ліцензію на розвідку, вивчити родовище і далі приймати рішення про видобуток", - пояснила Оринчак.

Значною проблемою для видобувної промисловості є висока вартість послуг "Укрзалізниці" та електроенергії. Це значно збільшує собівартість роботи компаній в Україні порівняно з іншими країнами, де ці тарифи нижчі.

"Коли заходить інвестор, він рахує, наскільки вигідно працювати в Україні. Якщо не вигідно, тоді Україна нічим не відрізняється від іншої країни", - прокоментувала голова НАДПУ.

Більше про головні тези та ключові виклики, які обговорювали учасники конференції United by Mining, - зокрема щодо інвестицій, дефіциту кадрів, вартості енергоресурсів і логістики, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, представники металургійної галузі неодноразово називали фактор високої вартості електроенергії та тарифів на залізничні перевезення стримуючим для розвитку промисловості загалом і видобувної зокрема.

Великі промислові підприємства зверталися до уряду з проханням про стабілізацію тарифів "Укрзалізниці", які з 30 серпня зросли на 30%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Видобуток вугілляГазНефтьЕкономіка України