Екстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолодніше

Впродовж найближчих вихідних і наступного тижня більшість експертів прогнозують потужну спеку як у низці країн Європи, так і в Україні.
РБК-Україна розповідає, чи справді в Україні триватиме спека, в яких регіонах може бути найпрохолодніше, а також якої саме погоди чекати українцям найближчими днями.
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж наступного тижня в Україні дійсно триватиме сильна спека.
Дещо раніше у коментарі РБК-Україна вона пояснювала, що спека переноситься південними повітряними потоками.
"Домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою", - уточнила експерт.
Максимальна температура повітря становитиме:
Погодні умови в Європі станом на 11 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Експерт зауважила, що на тлі прогнозів та вже наявної сильної спеки "у сумнівних соцмережах посилюються маніпуляції": "все пропало", "все згорить", "у Києві +40 і за +40" і взагалі "Аравійський півострів, включно з Сахарою, плавно перетече на територію України".
"Будь ласка, не піддавайтеся. Нам і своєї спеки, української, вистачить", - наголосила синоптик.
Натомість вона рекомендувала мати під рукою запас води, уникати псування продуктів і харчових отруєнь, пильно стежити за дітьми та літніми людьми, а також перебувати за можливості подалі від асфальту - поближче до тіні, природи та водних об'єктів.
Крім того, Діденко зауважила, що наступного тижня найбільш прохолодними будуть західні регіони України.
"На наступному тижні в більшості областей України, окрім західних, пануватиме сильна спека", - наголосила вона.
Прогноз Діденко щодо спеки (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Метеоролог додала, що вихідними днями - впродовж 6-7 липня - в Україні буде сухо та сонячно.
Дещо згодом вона уточнила, що в суботу в Україні температура повітря очікується комфортною.
"Осядуть трохи градуси навіть у східній частині. Тобто там все одно буде спека, проте +35+37 коротко зміняться на +30+32 градуси", - розповіла експерт.
Водночас у більшості областей 6 липня передбачається 26-29 градусів за Цельсієм.
Найспекотнішим залишатиметься південь України з 30-35 градусами вище нуля.
У неділю, згідно з інформацією синоптика, спека знову охопить всю територію України. Температура повітря сягатиме 30-35 градусів за Цельсієм.
Дещо прохолодніше 7 липня може бути у північних областях та у Києві, де температура становитиме 26-29 градусів вище нуля.
"Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади. Вихідними переважатиме повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - зазначила синоптик.
Прогноз Діденко на вихідні (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "Український гідрометеорологічний центр" і Наталки Діденко у Facebook.
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