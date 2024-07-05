Экстремальная жара. Синоптик предостерегла от манипуляций и рассказала, где будет прохладнее всего

В ближайшие выходные и на следующей неделе большинство экспертов прогнозируют мощную жару как в ряде стран Европы, так и в Украине.
РБК-Украина рассказывает, действительно ли в Украине продлится жара, в каких регионах может быть наиболее прохладно, а также какой именно погоды ожидать украинцам в ближайшие дни.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение следующей недели в Украине действительно будет продолжаться сильная жара.
Ранее в комментарии РБК-Украина она объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками.
"Доминировать будет сухая погода с высокой пожарной опасностью", - уточнила эксперт.
Максимальная температура воздуха составит:
Погодные условия в Европе по состоянию на 11 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Эксперт отметила, что на фоне прогнозов и уже имеющейся сильной жары "в сомнительных соцсетях усиливаются манипуляции": "все пропало", "все сгорит", "в Киеве +40 и за +40" и вообще "Аравийский полуостров, включая Сахару, плавно перетечет на территорию Украины".
"Пожалуйста, не поддавайтесь. Нам и своей жары, украинской, хватит", - подчеркнула синоптик.
Она рекомендовала иметь под рукой запас воды, избегать порчи продуктов и пищевых отравлений, внимательно следить за детьми и пожилыми людьми, а также находиться по возможности подальше от асфальта - ближе к тени, природе и водным объектам.
Кроме того, Диденко отметила, что на следующей неделе наиболее прохладными будут западные регионы Украины.
"На следующей неделе в большинстве областей Украины, кроме западных, будет царить сильная жара", - подчеркнула она.
Прогноз Диденко насчет жары (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Метеоролог добавила, что в выходные дни - в течение 6-7 июля - в Украине будет сухо и солнечно.
Немного позже она уточнила, что в субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной.
"Осядут немного градусы даже в восточной части. То есть там все равно будет жара, однако +35+37 ненадолго изменятся на +30+32 градуса", - рассказала эксперт.
В то же время в большинстве областей 6 июля предполагается 26-29 градусов по Цельсию.
Самым жарким будет оставаться юг Украины с 30-35 градусами выше нуля.
В воскресенье, по информации синоптика, жара снова охватит всю территорию Украины. Температура воздуха будет достигать 30-35 градусов по Цельсию.
Несколько прохладнее 7 июля может быть в северных областях и в Киеве, где температура будет составлять 26-29 градусов выше нуля.
"Доминирование антициклона сделает невозможным какие-либо серьезные осадки. На выходных будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью", - отметила синоптик.
Прогноз Диденко на выходные (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "Український гідрометеорологічний центр" и Наталки Диденко в Facebook.
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