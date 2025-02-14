Надійна, точна і далекобійна: ГУР показало роботу української гаубиці "Богдана"

Західне озброєння вже змінило правила ведення війни на лінії фронту. За повідомленням Міноборони, Україні значно оновила свою артилерію. ЗСУ вже частково перейшли на використання установок зі снарядами 155 мм калібру. Це наблизило військо до стандартів НАТО. А реактивні системи залпового вогню, як HIMARS, посилили далекобійність української армії.

Разом з тим Україна прагне якомога більше розвивати власну військову промисловість. Нещодавно Володимир Зеленський показав озброєння українського виробництва. Президент наголосив, що стратегічна перспектива України - щороку додавати до свого військового потенціалу.