САУ Caesar, Krab, Zuzana і не тільки. У Міноборони розповіли про роботу коаліції артилерії

У січні 2024 року країни Заходу створили Коаліцію артилерії для допомоги ЗСУ з озброєнням. Поява сучасних артилерійських систем змінила ведення бойових дій вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

За повідомленням Міноборони, Україні значно оновила своє артилерійське озброєння. Допомогли західні партнери, які передали установки власного виробництва в рамках Коаліції артилерії.

ЗСУ вже частково перейшли на використання установок зі снарядами 155 мм калібру. Це наблизило військо до стандартів НАТО.

Реактивні системи залпового вогню, як HIMARS, посилили далекобійність української армії. Це змінило правила ведення війни на лінії фронту.

Коаліція артилерії

Коаліція артилерії була створена у січні 2024 року в Парижі під головування Франції та США. Окрім них, до об’єднання увійшли ще 12 провідних європейських держав.

За час роботи коаліції українська армія отримала низку західних артилерійських установок:

М777, М102 - від США;

М109 - від Італії;

САУ Caesar - від Франції та Данії;

САУ Krab - від Польщі;

САУ Zuzana - від Словаччини;

САУ Archer - від Швеції;

САУ Dita - від Чехії;

PzH-2000 - від Німеччини.

Крім того, Чехія започаткувала "чеську ініціативу" з постачання боєприпасів. У 2024 році у рамках цієї ініціативи в Україну поставлено понад півтора мільйона снарядів великого калібру.