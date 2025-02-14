Надежная, точная и дальнобойная: ГУР показало работу украинской гаубицы "Богдана"

САУ "Богдана" продолжает уничтожать врага на фронте. Украинские разведчики отметили, что гаубица украинского производства работает точно и надежно и показали как она работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Надежная, точная и дальнобойная - первая гаубица калибра 155-мм украинского производства "Богдана" продолжает наказывать российских оккупантов", - рассказали в ГУР.
В подтверждение своих слов Главное управление разведки показало видео работы украинской САУ.
На видео можно увидеть, как слаженно отрабатывают удары по российским позициям разведчики и артиллеристы подразделений активных действий ГУР. Операторы БПЛА обнаруживают вражеские цели, а расчет "Богданы" уничтожает противника.
В Министерстве обороны Украины рассказали, что в 2025 году Украина усилит производство собственного оружия. В этом году военная промышленность сосредоточится на новом дальнобойном вооружении. Планируется производство:
Украина также тесно сотрудничает с западными партнерами, чтобы получить дополнительно системы иностранного производства.
Западное вооружение уже изменило правила ведения войны на линии фронта. По сообщению Минобороны, Украина значительно обновила свою артиллерию. ВСУ уже частично перешли на использование установок со снарядами 155 мм калибра. Это приблизило войско к стандартам НАТО. А реактивные системы залпового огня, как HIMARS, усилили дальнобойность украинской армии.
Вместе с тем Украина стремится как можно больше развивать собственную военную промышленность. Недавно Владимир Зеленский показал вооружение украинского производства. Президент подчеркнул, что стратегическая перспектива Украины - ежегодно добавлять к своему военному потенциалу.