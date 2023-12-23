Надії під кригу. Росії не вистачає арктичних танкерів для постачання газу

Росія хоче збільшити свою частку на ринку ЗПГ до 20% до 2030 року . Однак через санкції у Росії є проблеми з реалізацією цих планів.

Арктик СПГ-2" - це проект з виробництва СПГ на Гиданському півострові. Він включає три лінії потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна, що в сумі становить 19,8 млн тонн на рік. Також проект передбачає виробництво 1,6 млн. тонн стабільного газового конденсату на рік.

За даними компанії "Новатек", будівництво проекту мало бути завершено до кінця 2023 року, а перші танкери ЗПГ мали вийти в море в першому кварталі 2024 року. Однак джерела в галузі повідомляють, що комерційні постачання ЗПГ за проектом тепер очікуються не раніше, ніж другий квартал 2024 року.

Росія розглядає можливість використання Північного морського шляху для доставки вантажів до Азії. Цей маршрут може скоротити час доставки на 40% порівняно із Суецьким каналом. Але

Танкери льодового класу мають посилені конструкції, здатні витримувати тиск льоду. Вони також мають посилені гребні гвинти для підвищення маневреності у складних льодових умовах. На цей час побудовано лише три танкери льодового класу, які підходять для проекту "Арктик СПГ-2": "Олексій Косигін", "Петро Столипін" та "Сергій Вітте".

Російська верф "Зірка" побудує для проекту "Арктик СПГ-2" 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід завтовшки 2 метри. Ще шість танкерів Arc7 мала побудувати південнокорейська компанія Hanwha Ocean, але три з них, замовлені російською компанією "Совкомфлот", були скасовані через санкції проти Росії.

Санкції США проти "Арктика ЗПГ-2"

Проект "Арктика СПГ-2" потрапив під санкції США 2 листопада 2023 року.

китайські нафтові компанії попросили США дозволити їм брати участь у російському проекті "Арктик СПГ-2", який перебуває під санкціями.

Також ми писали, що постачання газу з російського проекту "Арктик СПГ-2" відкладено через санкції США. Компанія-оператор проекту оголосила про форс-мажорні обставини.