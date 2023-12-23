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Надежды под лед. России не хватает арктических танкеров для поставок газа

Иллюстративное фото: России не хватает арктических танкеров для поставок газа (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В России надеются, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) помогут компенсировать снижение экспорта трубопроводного газа в Европу. Но санкции и нехватка газовых танкеров затрудняют реализацию этих планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия хочет увеличить свою долю на рынке СПГ до 20% к 2030 году . Однако из-за санкций у России есть проблемы с реализацией этих планов.

Арктик СПГ-2" - это проект по производству СПГ на Гыданском полуострове. Он включает в себя три линии мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, что в сумме составляет 19,8 млн тонн в год. Также проект предусматривает производство 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год.

По данным компании "Новатэк", строительство проекта должно было быть завершено к концу 2023 года, а первые танкеры СПГ должны были выйти в море в первом квартале 2024 года. Однако источники в отрасли сообщают, что коммерческие поставки СПГ по проекту теперь ожидаются не ранее второго квартала 2024 года.

Россия рассматривает возможность использования Северного морского пути для доставки грузов в Азию. Этот маршрут может сократить время доставки на 40% по сравнению с Суэцким каналом. Н

Танкеры ледового класса имеют усиленные конструкции, способные выдерживать давление льда. Они также имеют усиленные гребные винты для повышения маневренности в сложных ледовых условиях. На данный момент построено только три танкера ледового класса, подходящих для проекта "Арктик СПГ-2": "Алексей Косыгин", "Петр Столыпин" и "Сергей Витте".

Российская верфь "Звезда" построит для проекта "Арктик СПГ-2" 15 танкеров ледового класса Arc7, способных пробивать лед толщиной 2 метра. Еще шесть танкеров Arc7 должна была построить южнокорейская компания Hanwha Ocean, но три из них, заказанные российской компанией "Совкомфлот", были отменены из-за санкций против России.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

Проект "Арктика СПГ-2" попал под санкции США  2 ноября 2023 года.

китайские нефтяные компании попросили США разрешить им участвовать в российском проекте "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями.

Также мы писали, что поставки газа с российского проекта "Арктик СПГ-2" отложены из-за санкций США. Компания-оператор проекта объявила о форс-мажорных обстоятельствах.

 

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