Надія Кіченок у парі вибила дует перших сіяних на шляху в півфінал Гуанчжоу

Guangzhou Open, 1/4 фіналу, жінки, парний розряд

Сантамарія/Сізікова – Фрідзам/Н. Кіченок – 0:2 (3:6, 5:7)

Українсько-німецький дует переграв у двох сетах пару американки Сантамарії та нейтральної росіянки Сізікової. Попри перший номер посіву в Китаї, вони проґавили стартовий ривок Фрідзам із Кіченок. Ті з брейком швидко повели 4:1 у середині партії.

Дует американської та російської тенісисток намагався опонувати. Вони навіть здобули пункт на подачі українки з німкенею. Однак, ті миттєво відповіли зворотним брейком, а потім на власній подачі відразу ж закрили сет за 40 хвилин.

Трохи конкурентнішою стала друга партія. Тут дівчата двічі встигли обмінятися брейками до середини сету (3:3). Далі ж обидва дуети взяли невелику паузу та зосередилися на власних подачах. Проте, за рахунку 5:5 Фрідзам і Кіченок ще раз дотиснули суперниць на "чужій" подачі та зі стратегічною перевагою з першої спроби реалізували матчбол.

У півфіналі пара українки та німкені зустрінеться з господарками кортів. Матч проти китаянок Ханью Гуо та Сінью Дзян запланований на 22 вересня. Фінал же змагань відбудеться у суботу, 23 вересня.