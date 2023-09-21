UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Надія Кіченок у парі вибила дует перших сіяних на шляху в півфінал Гуанчжоу

Фото: Надія Кіченок (праворуч) вдруге за тиждень дісталася до півфіналу (
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам продовжують підкорювати азійські корти. Цього разу вони пробилися до 1/2 фіналу Guangzhou Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guangzhou Open, 1/4 фіналу, жінки, парний розряд

Сантамарія/Сізікова – Фрідзам/Н. Кіченок – 0:2 (3:6, 5:7)

 

Українсько-німецький дует переграв у двох сетах пару американки Сантамарії та нейтральної росіянки Сізікової. Попри перший номер посіву в Китаї, вони проґавили стартовий ривок Фрідзам із Кіченок. Ті з брейком швидко повели 4:1 у середині партії.

Дует американської та російської тенісисток намагався опонувати. Вони навіть здобули пункт на подачі українки з німкенею. Однак, ті миттєво відповіли зворотним брейком, а потім на власній подачі відразу ж закрили сет за 40 хвилин.

Трохи конкурентнішою стала друга партія. Тут дівчата двічі встигли обмінятися брейками до середини сету (3:3). Далі ж обидва дуети взяли невелику паузу та зосередилися на власних подачах. Проте, за рахунку 5:5 Фрідзам і Кіченок ще раз дотиснули суперниць на "чужій" подачі та зі стратегічною перевагою з першої спроби реалізували матчбол.

У півфіналі пара українки та німкені зустрінеться з господарками кортів. Матч проти китаянок Ханью Гуо та Сінью Дзян запланований на 22 вересня. Фінал же змагань відбудеться у суботу, 23 вересня.

До слова, раніше Надія Кіченок тріумфувала в Осаці у парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис