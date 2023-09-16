Українська тенісистка Надія Кіченок стала переможницею парного турніру WTA

Українська тенісистка Надія Кіченок виграла парний турнір WTA 250 в японській Осаці. Українка здобула перемогу у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українці та німкені вдалося перемогти пару тенісисток - росіянку Анну Калінську та представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

Вирішальний матч тривав 1 годину 34 хвилини, обидва сети завершилися на користь українки та німкені - 7:6 та 6:3.

Варто зазначити, що для Кіченок це дев'ятий парний титул у кар'єрі, а для Фрідзам - четвертий. Вони вперше разом виграли парний турнір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Надія Кіченок у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам пройшли до півфіналу турніру в Осаці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.