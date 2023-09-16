ua en ru
Сб, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська тенісистка Надія Кіченок стала переможницею парного турніру WTA

Осака, Субота 16 вересня 2023 13:56
UA EN RU
Українська тенісистка Надія Кіченок стала переможницею парного турніру WTA Фото: Надія Кіченок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська тенісистка Надія Кіченок виграла парний турнір WTA 250 в японській Осаці. Українка здобула перемогу у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українці та німкені вдалося перемогти пару тенісисток - росіянку Анну Калінську та представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

Вирішальний матч тривав 1 годину 34 хвилини, обидва сети завершилися на користь українки та німкені - 7:6 та 6:3.

Варто зазначити, що для Кіченок це дев'ятий парний титул у кар'єрі, а для Фрідзам - четвертий. Вони вперше разом виграли парний турнір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Надія Кіченок у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам пройшли до півфіналу турніру в Осаці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна