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Надежда Киченок в паре выбила дуэт первых сеянных по пути в полуфинал Гуанчжоу

Фото: Надежда Киченок (справа) второй раз за неделю добралась до полуфинала (
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам продолжают покорять азиатские корты. В этот раз они пробились в 1/2 финала Guangzhou Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guangzhou Open, 1/4 финала, женщины, парный разряд

Сантамария/Сизикова – Фридзам/Н. Киченок – 0:2 (3:6, 5:7)

 

Украинско-немецкий дуэт обыграл в двух сетах пару американки Сантамарии и нейтральной россиянки Сизиковой. Несмотря на первый номер посева в Китае, они упустили стартовый рывок Фридзам из Киченок. Те с брейком быстро повели 4:1 к середине партии.

Дуэт американской и российской теннисисток пытался оппонировать. Они даже завоевали пункт на подаче украинки с немкой. Однако те молниеносно ответили обратным брейком, а затем на собственной подаче сразу же закрыли сет за 40 минут.

Чуть конкурентнее стала вторая партия. Здесь девушки дважды успели обменяться брейками в середину сета (3:3). Далее оба дуэта взяли небольшую паузу и сосредоточились на собственных подачах. Однако при счете 5:5 Фридзам и Киченок еще раз дожали соперниц на "чужой" подаче и со стратегическим преимуществом с первой попытки реализовали матчбол.

В полуфинале пара украинки и немки встретится с хозяйками кортов. Матч против китаянок Ханью Гуо и Синью Дзян запланирован на 22 сентября. Финал же соревнований состоится в субботу, 23 сентября.

К слову, ранее Надежда Киченок триумфовала в Осаке в парном разряде.

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