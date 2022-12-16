Надіслали посилку. В Африці серйозно поранили одного з керівників ПВК "Вагнера"

Один із керівників ПВК "Вагнера" Дмитро Ситий отримав серйозні поранення внаслідок вибуху надісланої йому посилки у столиці ЦАР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.
Декілька джерел повідомляють, що високопоставленого керівника ПВК "Вагнера" було серйозно поранено внаслідок вибуху бомби. Інцидент трапився сьогодні вранці, 16 грудня. Ситий знаходиться в реанімації, у нього діагностували струс мозку та втрату крові.
У посольстві Росії в Бангі повідомили, що Ситий отримав поранення внаслідок вибуху адресованої йому посилки. Після вибуху було посилено охорону посольства.
Раніше ми писали, що окупанти в Україні кидають на штурм десятки тисяч своїх найманців приватної військової компанії "Вагнера", завербованих у в'язницях.
Раніше повідомлялося, що російська ПВК "Вагнера" вербує українських в'язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати.
Також ми писали, що 11 грудня ЗСУ завдали удару по штабу найманців ПВК "Вагнер" в окупованій Кадіївці Луганської області.
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