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Прислали посылку. В Африке серьезно ранили одного из руководителей ЧВК "Вагнера"

Фото: в Африке серьезно ранили одного из руководителей ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один из руководителей ЧВК "Вагнера" Дмитрий Сытый получил серьезные ранения в результате взрыва присланной ему посылки в столице ЦАР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Несколько источников сообщают, что высокопоставленный руководитель ЧВК "Вагнера" был серьезно ранен в результате взрыва бомбы. Инцидент произошел сегодня утром, 16 декабря. Сытый находится в реанимации, у него диагностировали сотрясение мозга и потерю крови.

В посольстве России в Банги сообщили, что Сытый получил ранения в результате взрыва адресованной ему посылки. После прозвучавшего взрыва была усилена охрана посольства.

Ранее мы писали, что оккупанты в Украине бросают на штурм десятки тысяч своих наемников частной военной компании "Вагнера", завербованных в тюрьмах.

Ранее сообщалось, что российская ЧВК "Вагнера" вербует украинских заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать.

Также мы писали, что 11 декабря ВСУ нанесли удар по штабу наемников ЧВК "Вагнер" в оккупированной Кадиевке Луганской области.

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