Надихається Орбаном. Президент Словаччини розкритикувала уряд Фіцо

За словами Чапутової, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою, а також нападками на Конституційний суд. У тому ж числі вона порівняла його з угорським колегою Віктором Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", - заявила президент.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.

Варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини також займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують нашу країну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що нібито Київ не зможе перемогти Росію на полі бою.