UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Надихається Орбаном. Президент Словаччини розкритикувала уряд Фіцо

Фото: Зузана Чапутова, президент Словаччина (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала судову реформу й проросійську риторику прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чапутову в інтерв'ю Financial Times.

За словами Чапутової, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою, а також нападками на Конституційний суд. У тому ж числі вона порівняла його з угорським колегою Віктором Орбаном. 

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", - заявила президент. 

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.

Варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини також займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують нашу країну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що нібито Київ не зможе перемогти Росію на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаВійна в Україні