Вдохновляется Орбаном. Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо

По словам Чапутовой, Фицо "испытывает границы демократии" судебной реформой, а также нападками на Конституционный суд. В том же числе она сравнила его с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", - заявила президент.

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии.

Следует добавить, что премьер-министр Венгрии также занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие нашу страну. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что якобы Киев не сможет победить Россию на поле боя.