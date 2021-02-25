Надежды на всестороннее партнерство с РФ не оправдались, - президент Германии

Надежды Германии на всестороннее партнерство с Россией, к которому призывали члены Восточного комитета немецкой экономики, не оправдались. Одной из причин этого является агрессия РФ в Украине.

По мнению Штайнмайера, на отношениях ФРГ и РФ негативно сказывается продолжающийся конфликт на востоке Украины и российская "аннексия Крыма, противоречащая международному праву".

Он также добавил, что Германия и Европа не могут молчаливо наблюдать за тем, как в России со всех сторон ограничивается "пространство для свободного выражения мнений и развития российского гражданского общества". Глава ФНР призвал немедленно освободить российского оппозиционнера Алексея Навального.

Вместе с тем Штайнмаер предостерег Германию от того, чтобы разорвать отношения с Россией. "Мы должны действовать очень осторожно, чтобы полностью не разорвать отношения", - предупредил Штайнмайер.