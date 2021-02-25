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Надежды на всестороннее партнерство с РФ не оправдались, - президент Германии

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 22:59
Надежды на всестороннее партнерство с РФ не оправдались, - президент Германии Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Украина
Автор: Инна Собора

Надежды Германии на всестороннее партнерство с Россией, к которому призывали члены Восточного комитета немецкой экономики, не оправдались. Одной из причин этого является агрессия РФ в Украине.

Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет DW.

По мнению Штайнмайера, на отношениях ФРГ и РФ негативно сказывается продолжающийся конфликт на востоке Украины и российская "аннексия Крыма, противоречащая международному праву".

Он также добавил, что Германия и Европа не могут молчаливо наблюдать за тем, как в России со всех сторон ограничивается "пространство для свободного выражения мнений и развития российского гражданского общества". Глава ФНР призвал немедленно освободить российского оппозиционнера Алексея Навального.

Вместе с тем Штайнмаер предостерег Германию от того, чтобы разорвать отношения с Россией. "Мы должны действовать очень осторожно, чтобы полностью не разорвать отношения", - предупредил Штайнмайер.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что отношения между Россией и Европой достигли низшей точки.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что в решении вопроса территориальной целостности Украины нет прогресса.

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