ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Надії на всебічне партнерство з РФ не виправдалися, - президент Німеччини

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 22:59
Надії на всебічне партнерство з РФ не виправдалися, - президент Німеччини Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Україна
Автор: Инна Собора

Надії Німеччини на всебічне партнерство з Росією, до якого закликали члени Східного комітету німецької економіки, не виправдалися. Однією з причин цього є агресія РФ в Україні.

Таку заяву зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, пише DW.

На думку Штайнмайера, на відносинах ФРН і РФ негативно позначається конфлікт на сході України і російська "анексія Криму, що суперечить міжнародному праву".

Він також додав, що Німеччина і Європа не можуть мовчки спостерігати за тим, як у Росії з усіх сторін обмежується простір для вільного вираження думок і розвитку російського громадянського суспільства". Глава ФНР закликав негайно звільнити російського оппозиционнера Олексія Навального.

Разом з тим Штайнмаєр застеріг Німеччину від того, щоб розірвати відносини з Росією. "Ми повинні діяти дуже обережно, щоб не розірвати відносини", - попередив Штайнмайер.

Раніше міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що відносини між Росією і Європою досягли найнижчої точки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що у вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Штайнмаєр Російська Федерація
NEWS
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"