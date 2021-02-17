В Германии считают, что отношения России и ЕС достигли низшей точки

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что отношения между Россией и Европой достигли низшей точки. Причиной тому стало преследование в РФ оппозиционера Алексея Навального.

Он отметил, что попытка отравления Навального запрещенным веществом группы "Новичок" и последующий приговор "противоречат принципам правового государства".

"С политической точки зрения мы находимся скорее в сложной фазе наших отношений. Проблема с аннексией Крыма и конфликт на востоке Украины до сих пор не решены", - сказал Альтмайер.

Он добавил, что реакцией на это "может стать только единый ответ всех членов Евросоюза".

В то же время министр отметил, что Германия и Россия по-прежнему заинтересованы в экономическом сотрудничестве. Примером такого сотрудничества Альтмайер назвал газопровод "Северный поток - 2".