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В Германии считают, что отношения России и ЕС достигли низшей точки

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 00:13
В Германии считают, что отношения России и ЕС достигли низшей точки Фото: Петер Альтмайер (flickr.com/germanembassylondon)
Автор: Инна Собора

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что отношения между Россией и Европой достигли низшей точки. Причиной тому стало преследование в РФ оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет DW.

Он отметил, что попытка отравления Навального запрещенным веществом группы "Новичок" и последующий приговор "противоречат принципам правового государства".

"С политической точки зрения мы находимся скорее в сложной фазе наших отношений. Проблема с аннексией Крыма и конфликт на востоке Украины до сих пор не решены", - сказал Альтмайер.

Он добавил, что реакцией на это "может стать только единый ответ всех членов Евросоюза".

В то же время министр отметил, что Германия и Россия по-прежнему заинтересованы в экономическом сотрудничестве. Примером такого сотрудничества Альтмайер назвал газопровод "Северный поток - 2".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Австрия призывает не увязывать строительство газопровода "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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