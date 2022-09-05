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Надеется на объективность. Зеленский анонсировал выводы миссии МАГАТЭ по ЗАЭС

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 сентября 2022 22:40
Надеется на объективность. Зеленский анонсировал выводы миссии МАГАТЭ по ЗАЭС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Миссия МАГАТЭ подготовит выводы по ситуации на Запорожской атомной электростанции уже завтра, 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Завтра должны быть представлены выводы миссии МАГАТЭ (после визита на Запорожскую АЭС - ред.). Надеюсь, что они будут объективными", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что сегодня, 5 сентября, из-за очередного обстрела россиян снова была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины.

"Это уже во второй раз из-за российской провокации ЗАЭС оказалась в шаге от радиационной катастрофы. Считаю этот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу все равно, что скажет МАГАТЭ. Его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация осталась худшей", - отметил Зеленский.

По его словам, такую ситуацию можно исправить только санкциями и признанием России государством-террористом на всех уровнях.

Глава государства напомнил, что пока Украина контролировала станцию там не было ни одной угрозы радиационной катастрофы. Но, как только пришла Россия, сразу стал возможным ужасный сценарий.

"На это необходима международная реакция - от ООН до каждого простого нормального государства", - добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС.

Позже Зеленский заявил, что после визита на ЗАЭС миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во не сказала главного - не призвала РФ к демилитаризации станции.

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