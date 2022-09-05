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Сподівається на об'єктивність. Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 22:40
Сподівається на об'єктивність. Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Місія МАГАТЕ підготує висновки щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції вже завтра, 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Завтра мають бути представлені висновки місії МАГАТЕ (після візиту на Запорізьку АЕС - ред.). Сподіваюся, що вони будуть об'єктивними", - підкреслив президент.

Він нагадав, що сьогодні, 5 вересня, через черговий обстріл росіян знову була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України.

"Це вже вдруге через російську провокацію ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю цей факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу все одно, що скаже МАГАТЕ. Її не хвилює, що вирішить міжнародне співтовариство. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилася найгіршою", - зазначив Зеленський.

За його словами, таку ситуацію можна виправити тільки санкціями і визнанням Росії державою-терористом на всіх рівнях.

Голова держави нагадав, що поки Україна контролювала станцію там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Але, як тільки прийшла Росія, відразу став можливим жахливий сценарій.

"На це необхідна міжнародна реакція - від ООН до кожної простої нормальної держави", - додав президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС.

Пізніше Зеленський заявив, що після візиту на ЗАЕС місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не сказала головного - не закликала РФ до демілітаризації станції.

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