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Сподіваємося, що Росія дасть наказ солдатам на Донбасі не стріляти на Великодень, - МЗС

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 20:55
Сподіваємося, що Росія дасть наказ солдатам на Донбасі не стріляти на Великодень, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував те, що Тристороння контактна група не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Він сподівається, що Росія з повагою ставиться до цього свята.

Про це йшлося в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, українська сторона сподівається на те, що Росія дасть наказ своїм бойовикам на Донбасі припинити вогонь на Великдень.

"Будемо сподіватися, що Росія все ж таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти", - сказав він.

Глава МЗС також додав, що наказ російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною не свідчить про деескалацію ситуації.

"На жаль, хоч ми й почули цей наказ міністра (оборони РФ Сергія - ред.) Шойгу про припинення навчань, це не означає, ані деескалації, ані припинення війни", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в українській делегації ТКГ заявляли, що шанси на встановлення "великоднього перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

Крім того, напередодні Великодня проросійські бойовики вже 5 разів порушували перемир'я на Донбасі, поранивши при цьому українського військового.

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