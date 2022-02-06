Надеемся, что Европа усвоила урок: посол Украины о риске запуска "Северного потока-2"

По слова Ченцова, он не понимает, как можно рассматривать запуск газопровода, если Российская Федерация прибегнет к полномасштабному наступлению на территорию Украины. В то же время Европейская комиссия предложит нашей стране высказать свое мнение во время сертификации проекта.

"Как немецкие власти одобрят это строительство, если трубопровод находится под контролем "Газпрома", который также поставляет для него газ? Кажется очень сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, а именно: Чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь в ЕС", - добавил посол.

Чем больше влияния имеет Российская Федерация, тем больше граждане и предприятия Европейского союза становятся уязвимыми для агрессора, считает Ченцов.