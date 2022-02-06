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Надеемся, что Европа усвоила урок: посол Украины о риске запуска "Северного потока-2"

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Воскресенье 06 февраля 2022 15:44
Надеемся, что Европа усвоила урок: посол Украины о риске запуска "Северного потока-2" Фото: представитель Украины при Европейском союзе Всеволод Ченцов (facebook.com UkraineMFA)
Автор: Сергей Пышкин

Посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов высказался относительно риска запуска газопровода "Северный поток-2". Надеется на то, что Европа усвоила урок этой зимой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла интервью для Die Presse.

По слова Ченцова, он не понимает, как можно рассматривать запуск газопровода, если Российская Федерация прибегнет к полномасштабному наступлению на территорию Украины. В то же время Европейская комиссия предложит нашей стране высказать свое мнение во время сертификации проекта.

"Как немецкие власти одобрят это строительство, если трубопровод находится под контролем "Газпрома", который также поставляет для него газ? Кажется очень сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, а именно: Чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь в ЕС", - добавил посол.

Чем больше влияния имеет Российская Федерация, тем больше граждане и предприятия Европейского союза становятся уязвимыми для агрессора, считает Ченцов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ноябре 2021 года, Германия приостановила сертификацию газопровода. Через некоторое время в Берлине назвали причину такого решения.

По словам гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, сертификация газопровода зависит от ряда факторов, в том числе и от геополитики.

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