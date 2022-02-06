Сподіваємось, що Європа засвоїла урок: посол України про ризик запуску "Північного потоку-2"

Посол України в Європейському союзі Всеволод Ченцов висловився щодо ризику запуску газопроводу "Північний потік-2". Сподівається на те, що Європа засвоїла урок цієї зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла інтерв'ю для Die Presse.

За слова Ченцова, він не розуміє, як можна розглядати запуск газопроводу, якщо Російська Федерація вдасться до повномасштабного наступу на територію України. Водночас Європейська комісія запропонує нашій країні висловити свою думку під час сертифікації проєкту.

"Як німецька влада схвалить це будівництво, якщо трубопровід знаходиться під контролем "Газпрому", який також постачає для нього газ? Здається, дуже сумнівним, що ця пропозиція відповідає європейському законодавству. Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими, а саме: чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут у ЄС", - додав посол.

Чим більше впливу має Російська Федерація, тим більше громадяни й підприємства Європейського союзу стають вразливими для агресора, вважає Ченцов.