ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сподіваємось, що Європа засвоїла урок: посол України про ризик запуску "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Неділя 06 лютого 2022 15:44
Сподіваємось, що Європа засвоїла урок: посол України про ризик запуску "Північного потоку-2" Фото: представник України при Європейському союзі Всеволод Ченцов (facebook.com UkraineMFA)
Автор: Сергій Пишкін

Посол України в Європейському союзі Всеволод Ченцов висловився щодо ризику запуску газопроводу "Північний потік-2". Сподівається на те, що Європа засвоїла урок цієї зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла інтерв'ю для Die Presse.

За слова Ченцова, він не розуміє, як можна розглядати запуск газопроводу, якщо Російська Федерація вдасться до повномасштабного наступу на територію України. Водночас Європейська комісія запропонує нашій країні висловити свою думку під час сертифікації проєкту.

"Як німецька влада схвалить це будівництво, якщо трубопровід знаходиться під контролем "Газпрому", який також постачає для нього газ? Здається, дуже сумнівним, що ця пропозиція відповідає європейському законодавству. Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими, а саме: чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут у ЄС", - додав посол.

Чим більше впливу має Російська Федерація, тим більше громадяни й підприємства Європейського союзу стають вразливими для агресора, вважає Ченцов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у листопаді 2021 року, Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Через деякий час в Берліні назвали причину такого рішення.

За словами гендиректора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, сертифікація газопроводу залежить від низки факторів, у тому числі й від геополітики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Евросоюз Північний потік-2
NEWS
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США