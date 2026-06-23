Надбавки для пенсіонерів: хто може отримати до 570 грн до виплати

Кому і скільки доплачують

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 і більше років, держава встановлює щомісячну компенсаційну виплату - якщо загальна сума всіх пенсійних надходжень не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежить від вікової категорії:

від 70 до 75 років - до 300 гривень на місяць;

від 75 до 80 років - до 456 гривень на місяць;

старше 80 років - до 570 гривень на місяць.

Чи сумуються виплати при переході до наступної категорії

Коли людина переходить у наступну вікову групу - наприклад, із 75 до 80 років - попередня виплата не додається до нової. Замість цього встановлюється нова сума, яка відповідає актуальній категорії.

Виплата починає нараховуватися з дати, коли людині виповнився відповідний вік - 70, 75 або 80 років.

Хто має право на виплату

"Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи", - зазначають у ПФУ.

Тобто виплату отримують навіть ті, хто має невеликий стаж або досі працює.