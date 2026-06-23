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Надбавки для пенсионеров: кто может получить до 570 грн к выплате

06:30 23.06.2026 Вт
2 мин
Есть категория, которую перерасчет не затронет
aimg Елена Чупровская
Фото: кто из пенсионеров не получит надбавку (Getty Images)

Пенсионерам старше 70 лет государство ежемесячно выплачивает доплату, однако размер выплаты зависит от конкретного возраста, и есть одно важное условие.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Кому и сколько выплачивают

Пенсионерам, которым исполнилось 70 и более лет, государство устанавливает ежемесячную компенсационную выплату - если общая сумма всех пенсионных поступлений не превышает 10 340,35 гривен.

Размер доплаты зависит от возрастной категории:

  • от 70 до 75 лет - до 300 гривен в месяц;
  • от 75 до 80 лет - до 456 гривен в месяц;
  • старше 80 лет - до 570 гривен в месяц.

Суммируются ли выплаты при переходе в следующую категорию

Когда человек переходит в следующую возрастную группу - например, с 75 до 80 лет - предыдущая выплата не добавляется к новой. Вместо этого устанавливается новая сумма, соответствующая текущей категории.

Выплата начинает начисляться с даты, когда человеку исполнился соответствующий возраст - 70, 75 или 80 лет.

Кто имеет право на выплату

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии, закона, в соответствии с которым назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы", - отмечают в ПФУ.

То есть выплату получают даже те, у кого небольшой стаж или кто до сих пор работает.

Напомним, пенсионеры с временно оккупированных территорий и те, кто выехал за границу, обязаны подтвердить, что не получают выплат от оккупационных властей России. Сделать это нужно один раз - через веб-портал ПФУ, по почте или лично в сервисном центре.

Как сообщало РБК-Украина, оформить пенсию дистанционно из-за рубежа можно только при наличии открытого банковского счета для социальных выплат. Без него подать заявление онлайн невозможно.

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