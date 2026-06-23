Надбавки для пенсионеров: кто может получить до 570 грн к выплате

Пенсионерам старше 70 лет государство ежемесячно выплачивает доплату, однако размер выплаты зависит от конкретного возраста, и есть одно важное условие.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Кому и сколько выплачивают

Пенсионерам, которым исполнилось 70 и более лет, государство устанавливает ежемесячную компенсационную выплату - если общая сумма всех пенсионных поступлений не превышает 10 340,35 гривен.

Размер доплаты зависит от возрастной категории:

от 70 до 75 лет - до 300 гривен в месяц;

от 75 до 80 лет - до 456 гривен в месяц;

старше 80 лет - до 570 гривен в месяц.

Суммируются ли выплаты при переходе в следующую категорию

Когда человек переходит в следующую возрастную группу - например, с 75 до 80 лет - предыдущая выплата не добавляется к новой. Вместо этого устанавливается новая сумма, соответствующая текущей категории.

Выплата начинает начисляться с даты, когда человеку исполнился соответствующий возраст - 70, 75 или 80 лет.

Кто имеет право на выплату

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии, закона, в соответствии с которым назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы", - отмечают в ПФУ.

То есть выплату получают даже те, у кого небольшой стаж или кто до сих пор работает.