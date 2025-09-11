UA

Надбавки для 40 тисяч вчителів в Україні збільшать удвічі

Фото: Вчителі на прифронтових територіях отримають надбавки у 5200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні понад 40 тисяч педагогів, які працюють у школах на прифронтових територіях, отримають підвищені виплати. З 1 вересня 2025 року розмір щомісячної надбавки зросте удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну, підготовлений Мінсоцполітики.

Кому підвищать виплати

Йдеться про вчителів закладів середньої освіти, які працюють в очному чи змішаному форматі у громадах, що входять до переліку можливих або активних бойових дій.

Зараз 141 територіальна громада (Дніпропетровська - 6, Запорізька - 30, Миколаївська - 15, Одеська - 57, Сумська - 13, Харківська - 7, Херсонська - 7, Чернігівська - 6) мають школи, що працюватимуть очній (змішаній) формі. У Донецькій та Луганській областях відсутні такі територіальні громади.

За даними обласних військових адміністрацій, підвищені надбавки отримають 42 тисячі 284 педагоги. Загалом це понад 51 тисяча ставок у школах.

Розмір виплат

Згідно з проєктом, надбавка за роботу в небезпечних умовах зросте з 2600 до 5200 гривень на місяць. Виплати здійснюватимуться з вересня і до кінця 2025 року.

Для цього уряд планує спрямувати понад 655 мільйонів гривень із субвенції, яка була закладена у держбюджет, але залишалася нерозподіленою.

Мінсоцполітики пояснює підвищення необхідністю підтримати педагогів, які продовжують навчальний процес у прифронтових регіонах. Це рішення також пов’язане з підготовкою до нового навчального року та заходами зі створення безпечного освітнього середовища.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив нові правила виплат для педагогічних працівників. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю тепер має виплачуватися усім педагогам у розмірі до одного посадового окладу. Наразі ця сума складає 3195 гривень.

Зарплата в галузі "Освіта" в Україні в липні 2025 року складала 16 тисяч гривень при середній по Україні у 26,5 тисяч гривень.

