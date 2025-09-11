Надбавки для 40 тысяч учителей в Украине увеличат вдвое

Кому повысят выплаты

Речь идет об учителях учреждений среднего образования, которые работают в очном или смешанном формате в громадах, входящих в перечень возможных или активных боевых действий.

Сейчас 141 территориальная громада (Днепропетровская - 6, Запорожская - 30, Николаевская - 15, Одесская - 57, Сумская - 13, Харьковская - 7, Херсонская - 7, Черниговская - 6) имеют школы, которые будут работать в очной (смешанной) форме. В Донецкой и Луганской областях отсутствуют такие территориальные громады.

По данным областных военных администраций, повышенные надбавки получат 42 тысячи 284 педагога. В целом это более 51 тысячи ставок в школах.

Размер выплат

Согласно проекту, надбавка за работу в опасных условиях возрастет с 2600 до 5200 гривен в месяц. Выплаты будут осуществляться с сентября и до конца 2025 года.

Для этого правительство планирует направить более 655 миллионов гривен из субвенции, которая была заложена в госбюджет, но оставалась нераспределенной.

Минсоцполитики объясняет повышение необходимостью поддержать педагогов, которые продолжают учебный процесс в прифронтовых регионах. Это решение также связано с подготовкой к новому учебному году и мероприятиями по созданию безопасной образовательной среды.