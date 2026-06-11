Надбавка для самотніх пенсіонерів: кому і та скільки доплачують
Деякі українці можуть щомісяця отримувати від держави додаткові гроші понад основну пенсію. Але є кілька обов'язкових умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"
Хто може отримати виплату
Надбавку призначають тим, хто відповідає одразу всім умовам. Якщо хоча б одна умова не виконана, у виплаті відмовлять.
5 необхідних умов:
- виповнилося 80 років;
- є пенсія за віком;
- людина живе сама;
- немає повнолітніх дітей чи онуків, які за законом зобов'язані її утримувати;
- є медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.
Які документи потрібні
До органу соціального захисту або Пенсійного фонду треба подати:
- заяву;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- довідку про взяття на облік ВПО - для переміщених осіб;
- трудову книжку та підтвердження відсутності працездатних родичів;
- висновок лікарсько-консультативної комісії.
Звернутися можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через представника місцевої ради або ЦНАП, а також онлайн - через вебпортал чи мобільний додаток ПФУ або через "Дію".
Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Кабмін представив концепцію пенсійної реформи Верховній Раді: за нею пенсія ділитиметься на базову та страхову частини, а подати законопроєкт до парламенту планують не пізніше осені 2026 року.
Тим часом міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін розповідав РБК-Україна про ключові зміни у майбутній пенсійній системі. Зокрема, мінімальна пенсія в солідарній системі не має бути нижчою за 6 000 гривень, а для тих, хто пропрацював 40 років, виплати можуть зрости у 1,5-2 рази.