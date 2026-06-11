Надбавка для одиноких пенсионеров: кому и сколько доплачивают

Некоторые украинцы могут ежемесячно получать от государства дополнительные деньги сверх основной пенсии. Но есть несколько обязательных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью"

Кто может получить выплату

Надбавку назначают тем, кто соответствует сразу всем условиям. Если хотя бы одно условие не выполнено, в выплате откажут.

5 необходимых условий:

исполнилось 80 лет;

есть пенсия по возрасту;

человек живет один;

нет совершеннолетних детей или внуков, которые по закону обязаны его содержать;

есть медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе.

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Какие документы нужны

В орган социальной защиты или Пенсионный фонд надо подать:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

справку о постановке на учет ВПЛ - для перемещенных лиц;

трудовую книжку и подтверждение отсутствия трудоспособных родственников;

заключение врачебно-консультативной комиссии.

Обратиться можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через представителя местного совета или ЦНАП, а также онлайн - через веб-портал или мобильное приложение ПФУ или через "Дію".