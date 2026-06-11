Надбавка для одиноких пенсионеров: кому и сколько доплачивают
Некоторые украинцы могут ежемесячно получать от государства дополнительные деньги сверх основной пенсии. Но есть несколько обязательных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью"
Кто может получить выплату
Надбавку назначают тем, кто соответствует сразу всем условиям. Если хотя бы одно условие не выполнено, в выплате откажут.
5 необходимых условий:
- исполнилось 80 лет;
- есть пенсия по возрасту;
- человек живет один;
- нет совершеннолетних детей или внуков, которые по закону обязаны его содержать;
- есть медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе.
Какие документы нужны
В орган социальной защиты или Пенсионный фонд надо подать:
- заявление;
- паспорт и идентификационный код;
- справку о постановке на учет ВПЛ - для перемещенных лиц;
- трудовую книжку и подтверждение отсутствия трудоспособных родственников;
- заключение врачебно-консультативной комиссии.
Обратиться можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через представителя местного совета или ЦНАП, а также онлайн - через веб-портал или мобильное приложение ПФУ или через "Дію".
Напомним, как сообщало РБК-Украина, Кабмин представил концепцию пенсионной реформы Верховной Раде: по ней пенсия будет делиться на базовую и страховую части, а подать законопроект в парламент планируют не позднее осени 2026 года.
Тем временем министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин рассказывал РБК-Украина о ключевых изменениях в будущей пенсионной системе. В частности, минимальная пенсия в солидарной системе не должна быть ниже 6 000 гривен, а для тех, кто проработал 40 лет, выплаты могут вырасти в 1,5-2 раза.