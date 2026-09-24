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Прибавка за науку и творчество: какие правила ПФУ для пенсионеров в 2026 году

06:30 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Прибавка за науку и творчество: какие правила ПФУ для пенсионеров в 2026 году Фото: какие украинские художники имеют право на доплату к пенсии (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Некоторые украинские ученые и деятели искусства имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто имеет право на доплату

В категорию лиц с особыми заслугами перед государством относятся, в частности, лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Государственных премий Украины.

Право на доплату также имеют те, кто в советское время получил Государственную премию СССР или УССР.

То есть если человек когда-то получил одну из этих наград, он может претендовать на дополнительные выплаты к своей пенсии - независимо от того, по какому основанию он назначен: по возрасту, из-за инвалидности, выслуги лет или потери кормильца.

Сколько платят и как считают

Размер доплаты определяют в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет две тысячи пятьсот девяносто пять гривен.

Конкретная сумма зависит от статуса заслуги. Лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии Украины получают надбавку в размере 20% прожиточного минимума - это около пятисот девятнадцати гривен ежемесячно.

Лауреаты бывших Государственных премий СССР и РСФСР также имеют право на доплату, однако ее размер может отличаться в зависимости от конкретного законодательного регулирования и решения Пенсионного фонда.

Эта надбавка не подпадает под ежегодную мартовскую индексацию пенсий . Она меняется только тогда, когда растет прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Чтобы получить доплату, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг.

При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий получение соответствующей премии или награды – например удостоверение лауреата или диплом. Пенсионный фонд проверяет основания и принимает решение о назначении доплаты.

Важно: доплата назначается не автоматически. Человек должен сам обратиться с заявлением - без этого шага выплаты не начнутся.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что некоторые украинские родители могут ежемесячно получать отдельную надбавку к пенсии за пятерых и более детей - ее размер зависит от количества воспитываемых детей и составляет более тысячи гривен.

Ранее также ПФУ предупредил, что жилищную субсидию могут потребовать вернуть в двух конкретных случаях: если человек указал недостоверные данные о доходах или вовремя не сообщил об изменениях в своей жизни.

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